Geflügelpest in Sachsen-Anhalt Zweiter Vogelgrippe-Fall im Harz bestätigt: Keine Entspannung bei H5N1-Ausbreitung in Sicht

Die Vogelgrippe breitet sich im Landkreis Harz aus: Zwei tote Kraniche wurden positiv auf H5N1 getestet – weitere Verdachtsfälle bei Wildvögeln sorgen für Alarm. Das Veterinäramt warnt vor der Gefahr durch die Geflügelpest für Halter von Enten, Gänsen und Hühnern.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 05.11.2025, 11:28
Dieser verendete Kranich wurde bei Zilly, einem Ortsteil von Osterwieck, entdeckt und ist der zweite bestätigte Vogelgrippe-Fall im Landkreis Harz. Foto: Landkreis Harz/ Pressestelle

Landkreis Harz. - Die Geflügelpest ist im Landkreis Harz weiter auf dem Vormarsch, eine Entspannung bei der Vogelgrippe-Ausbreitung nicht in Sicht. Immer mehr H5N1-Verdachtsfälle bei Wildvögeln werden gemeldet, einen weiteren hat das Friedrich-Loeffler-Institut nun bestätigt.