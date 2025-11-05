Die Vogelgrippe breitet sich im Landkreis Harz aus: Zwei tote Kraniche wurden positiv auf H5N1 getestet – weitere Verdachtsfälle bei Wildvögeln sorgen für Alarm. Das Veterinäramt warnt vor der Gefahr durch die Geflügelpest für Halter von Enten, Gänsen und Hühnern.

Zweiter Vogelgrippe-Fall im Harz bestätigt: Keine Entspannung bei H5N1-Ausbreitung in Sicht

Dieser verendete Kranich wurde bei Zilly, einem Ortsteil von Osterwieck, entdeckt und ist der zweite bestätigte Vogelgrippe-Fall im Landkreis Harz.

Landkreis Harz. - Die Geflügelpest ist im Landkreis Harz weiter auf dem Vormarsch, eine Entspannung bei der Vogelgrippe-Ausbreitung nicht in Sicht. Immer mehr H5N1-Verdachtsfälle bei Wildvögeln werden gemeldet, einen weiteren hat das Friedrich-Loeffler-Institut nun bestätigt.