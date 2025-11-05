Die Stadt- und Kreisbibliothek Genthin zeigt eine neue Fensterausstellung. Dabei werden Werke gezeigt, die beim ersten Brückenfest an der Uhlandbrücke entstanden sind.

Brückenfest Genthin: Ausstellung „Brücken der Vielfalt“ startet in der Galerie am Gehsteig

Genthin - Die Galerie am Gehsteigan den Fenstern der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin wird zur Bühne für eine besondere Ausstellung. Unter dem Titel „Brücken der Vielfalt“ werden dort die kreativen Ergebnisse des Bastelwettbewerbs präsentiert, die beim ersten Brückenfest an der Uhlandbrücke entstanden sind.