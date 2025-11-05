weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Neue Ausstellung im Fenster: Brückenfest Genthin: Ausstellung „Brücken der Vielfalt“ startet in der Galerie am Gehsteig

Die Stadt- und Kreisbibliothek Genthin zeigt eine neue Fensterausstellung. Dabei werden Werke gezeigt, die beim ersten Brückenfest an der Uhlandbrücke entstanden sind.

Von Mike Fleske 05.11.2025, 11:20
Brückenfest in Genthin in der Keplerstraße
Brückenfest in Genthin in der Keplerstraße Mike Fleske

Genthin - Die Galerie am Gehsteigan den Fenstern der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin wird zur Bühne für eine besondere Ausstellung. Unter dem Titel „Brücken der Vielfalt“ werden dort die kreativen Ergebnisse des Bastelwettbewerbs präsentiert, die beim ersten Brückenfest an der Uhlandbrücke entstanden sind.