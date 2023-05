Neue Neustadt - Ergebnisse von Labortests geben Aufschlüsse über Erkrankungen, die ein Arzt nicht immer anhand von äußeren Symptomen eindeutig bestimmen kann. In Magdeburg und Umgebung landen Proben von Blut, Urin und andere Exkrementen ziemlich wahrscheinlich im MVZ Medizinisches Labor Schenk/Ansorge und Kollegen, dem größten Labor der Landeshauptstadt. Das Team betreut mehr als 800 Ärzte aller Fachrichtungen sowie acht Krankenhäuser in der Region. Nach zwei Jahren unter besonderen Pandemie-Umständen ist in den Räumen in der Schwiesaustraße wieder Normalität eingekehrt.

