Magdeburg - An der Sieverstorstraße in Magdeburg hält Investor Olav Skowronnek weiter an seinen Plänen für einen Biergarten und eine Mikrobrauerei fest. Zwar hatte die Stadtverwaltung eine Brauerei an dem Standort in der Alten Neustadt abgelehnt, Skowronnek erklärt aber, dass eine große industrielle Brauerei mit entsprechendem Lieferverkehr in Magdeburg ohnehin nie geplant gewesen sei. Seine Pläne sehen statt dessen so aus: