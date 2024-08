Bei Schachtarbeiten ist am Dienstag in Magdeburg eine Bombe entdeckt worden. Der Fundort befindet sich unweit des Elbufers und der Hubbrücke. Am Abend begann die Evakuierung von mehr als 3000 betroffenen Anwohnern.

Fünf-Zentner-Bombe in Magdeburg gefunden - Evakuierung von über 3000 Anwohnern läuft

In Magdeburg ist am Dienstag eine 250-Kilo-Bombe aus dem 2. Weltkrieg entdeckt worden. Tausende Anwohner müssen evakuiert werden, bevor der Sprengsatz entschärft werden kann.

Magdeburg/vs - In Magdeburg ist am Dienstag gegen 17 Uhr eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe amerikanischer Bauart gefunden worden. Sie wurde bei Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe von Hubbrücke und dem ehemaligen Café Domfelsen entdeckt.

Wie die Polizei mitteilt, soll die 250-Kilo-Bombe noch in der Nacht entschärft werden. Dafür wurde ein Sperrkreis von rund 500 Metern eingerichtet, der seit 22 Uhr evakuiert wird. Betroffen sind mehr als 3000 Menschen, die nun ihre Wohnungen verlassen müssen.

Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Magdeburg müssen wohl rund 3000 Anwohner das Gebiet verlassen. Das ist der eingerichtete Sperrradius. Grafik: Polizei Magdeburg

Information der Stadt Magdeburg: Diese Straßen und Hausnummern werden evakuiert (pdf)

Bombenfund in Magdeburg - Evakuierung hat begonnen

Gegen 21 Uhr hat die Polizei begonnen, die Menschen zu informieren. Die ersten Menschen haben ihre Wohnungen zu dem Zeitpunkt bereits verlassen.

Nach dem Fund der Bombe in Magdeburg hat am Abend die Evakuierung der Anwohner begonnen. Foto: Ivar Lüthe

Seit 22 Uhr sorgen auch Lautsprecherwagen und weitere Polizeikräfte dafür, dass alle Anwohner das Gebiet schnellstmöglich verlassen.

Die Beamten haben auch damit begonnen, systematisch an allen Hauseingängen zu klingeln und die Anwohner zu informieren.

Einheiten der Polizei sind im Evakuierungsgebiet in Magdeburg unterwegs. Tausende Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Foto: Ivar Lüthe

Erst, wenn alle Anwohner den Sperrkreis verlassen haben, kann die Entschärfung beginnen. Entsprechend appellieren die Einsatzkräfte an alle betroffenen Bürger, die Entschärfung nicht zu verzögern.

Einsatz wird bis weit in die Nacht dauern

Die Fliegerbombe soll noch in der Nacht entschärft werden. Am späten Abend hofften die Einsatzkräfte, dass die Evakuierung bis etwa 2 Uhr abgeschlossen ist. Erst danach können die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes mit dem Entschärfen beginnen. In den meisten Fällen dauert es dan nnoch rund 30 Minuten.

Läuft also alles nach Plan, könnten die betroffenen Magdeburger gegen 3 wieder in ihr eigenes Bett. Polizei und Stadt weisen darauf hin, dass "Mithilfe und Kooperation den Zeitrahmen der geplanten Evakuierung maßgeblich beeinflussen".

Vier Pflegeeinrichtungen im Evakuierungsbereich

Wie Stadt-Sprecher Michael Reif bestätigt, liegen im Evakuierungsgebiet auch vier Pflegeeinrichtungen, deren Bewohner teils per Krankentransport in andere Einrichtungen gebracht werden.

Kulturhaus Amo wird Notunterkunft für betroffene Anwohner

Als Notunterkunft wird durch die Stadt Magdeburg das Kulturhaus Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 bereitgestellt.

Stadt schaltet Hotline

Für Fragen rund um die Evakuierung hat die Stadt Magdeburg unter 0391 – 540 77 77 eine Info-Hotline geschaltet.

Polizei sperrt auch das Schleinufer

Die Polizei hat den Gefahrenbereich und die betreffenden Zufahrtsstraßen abgesperrt. Auch das Schleinufer ist seit dem Abend nicht mehr passierbar.

Lokale am Hasselbachplatz müssen schließen

Wirte am Hasselbachplatz berichten kurz vor 22 Uhr, dass die Polizei auf eine Schließung drängt. Ein Gastronom berichtet, er müsse seine Kundschaft abkassieren und danach schließen. Der Hasselbachplatz liegt an der Grenze des Sperradius.

Bombe liegt tief in der Erde - Experten trotzdem optimistisch

Laut Torsten Kresse vom Kampfmittelbeseitigungsdienst liegt die Bombe sehr tief. Die Entschärfer sind trotzdem zuversichtlich, dass der Sprengkörper noch in der Nacht entschärft werden kann.

Die Polizei hat den Fundort der Fliegerbombe in Magdeburg am frühen Abend weiträumig gesperrt. Foto: Ivar Lüthe

Die Magdeburger Polizei wird durch weitere Kräfte, unter anderem durch die Landesbereitschaftspolizei und andere Polizeireviere unterstützt.