Brache statt Büros? Bangen um Bauprojekt auf Filetstück in bester Lage in Magdeburger Innenstadt

Blick auf den ehemaligen Busbahnhof in Magdeburg nahe des City Carrés und des Hauptbahnhofs. Nach ersten vielversprechenden Arbeiten auf dem Filetstück in bester Lage in der Innenstadt ruht die Baustelle nun schon seit Monaten.

Magdeburg. - An einer prominenten Stelle mitten in der Magdeburger Innenstadt sind alle Banner und Hinweise auf ein Bauprojekt verschwunden. Auf dem Gelände des früheren Busbahnhofs an der Hasselbachstraße will das Berliner Unternehmen The Grounds AG die Central Offices errichten.