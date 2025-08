Kein Einlenken bei Megaprojekt in der Börde

Samswegen/Jersleben - Der Frust in Jersleben und Samswegen ist groß. Weil ab dem kommenden Jahr eine Brücke gebaut wird, die die Kreisstraße 1160 über die künftige Autobahn 14 führen soll, werden die beiden Orte in der Niederen Börde nur über eine Umleitung zu erreichen sein. Trotz Kritik von Gemeinde und Unternehmen will die Deges nicht einlenken und nennt gleich mehrere Gründe.