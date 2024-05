Im Entsorgungsbetrieb nahe FAM ist in Magdeburg am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Mittlerweile wurde die Warnung vor dem Rauch für die Bevölkerung wieder aufgehoben.

Magdeburg - Zu einem Brand ist es am Sonntagabend nahe des FAM-Geländes in der Sudenburger Wuhne in Magdeburg gekommen. Die Rauchschwaden waren in weiten Teilen der Stadt sichtbar. Die Feuerwehr warnte bis zum Stadtpark Rotehorn vor Geruchsbelästigungen.

Dunkle Rauchschwaden über Magdeburg-Sudenburg (Kamera: Sabine Lindenau, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Auf dem Gelände des Recyclingbetriebes war es zwischen 19 und 19.15 Uhr zu einem Brand gekommen. 60 Feuerwehrkräfte rückten aus, auch die Drehleiter kam zum Einsatz.

Brand nahe FAM in Magdeburg: Feuer sorgt für Rauch über Sudenburg

Beißender Geruch lag in der Luft. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzuschalten. Bereits am Abend gab es jedoch Entwarnung, da es keine Hinweise auf außergewöhnliche Schadstoffbelastungen aufgrund ausgetretener Gefahrenstoffe gegeben habe.

Nach Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr war das Feuer in einem Silo ausgebrochen. Darin lagerten Holz und Restabfälle auf einem Haufen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch ungewiss. Die Löscharbeiten dauerten etwa sechs Stunden an, die Sudenburger Wuhne war in dem Bereich gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Entwarnung wegen Giftstoffen: Schornstein nicht betroffen

Auf dem Gelände steht auch der prägnante Schornstein. Er wurde aber kein Opfer der Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern.