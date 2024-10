Nach Brand an Tafel: So angespannt ist die Lage in Magdeburg

Hunderte Menschen stehen an der Ausgabestelle der Tafel in Magdeburg-Buckau an, um Lebensmittel abzuholen.

Magdeburg. - Die Schlangen an der Ausgabestelle der Tafel in Buckau sind in dieser Woche viel länger als gewohnt. Schließlich kommt ein Großteil der Kunden aus Olvenstedt nun auch dorthin, um Lebensmittel abzuholen. Denn: Am vergangenen Sonntag, 27. Oktober 2024, gab es gegen Nachmittag an der Tafel in Olvenstedt ein Feuer.