In einem Magdeburger Stadtteil brennt es seit Jahren immer wieder im gleichen Quartier. Die Anwohner sind zunehmend in Sorge. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck.

Nach über 20 Bränden: Angst vor Feuerteufel in Magdeburg wächst

Anwohner in Sorge

Magdeburg - Schon wieder musste die Magdeburger Feuerwehr in der Nacht zum 7. November 2024 zu einem Einsatz in die Charlottenstraße eilen. In einem Keller eines Mehrfamilienhauses war gegen 1 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen schlugen bereits aus den Kellerfenstern heraus und schwärzten die Fassade.