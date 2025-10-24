weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Kaputte Bruecke Wiener Straße Magdeburg: Abriss und Neubau ab 2027

Risse und Betonkrebs Marode Ringbrücke Wiener Straße: Was jetzt auf Magdeburg zukommt

Das Ringbrücken-Drama in Magdeburg ist noch lange nicht vorbei. Jetzt rückt die Überführung an der Wiener Straße in den Fokus – mit neuen Folgen für Verkehr, Zeitplan und Stadtkasse.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 24.10.2025, 11:24
Die Magdeburger Ringbrücke über der Wiener Straße ist durch Betonkrebs dringend sanierungsbedürftig. In der Prioritäötenliste von Magdeburg steht die Brücke ganz oben. 
Die Magdeburger Ringbrücke über der Wiener Straße ist durch Betonkrebs dringend sanierungsbedürftig. In der Prioritäötenliste von Magdeburg steht die Brücke ganz oben.  Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Im Magdeburger Ringbrücken-Drama wird das nächste Kapitel aufgeschlagen. Nachdem bereits zwei marode Bauwerke gefallen sind und der Abriss des dritten im November ansteht, steht nun auch fest, wie es an der Wiener Straße weitergeht. Auch hier drängt die Zeit.