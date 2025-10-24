Das Ringbrücken-Drama in Magdeburg ist noch lange nicht vorbei. Jetzt rückt die Überführung an der Wiener Straße in den Fokus – mit neuen Folgen für Verkehr, Zeitplan und Stadtkasse.

Die Magdeburger Ringbrücke über der Wiener Straße ist durch Betonkrebs dringend sanierungsbedürftig. In der Prioritäötenliste von Magdeburg steht die Brücke ganz oben.

Magdeburg. - Im Magdeburger Ringbrücken-Drama wird das nächste Kapitel aufgeschlagen. Nachdem bereits zwei marode Bauwerke gefallen sind und der Abriss des dritten im November ansteht, steht nun auch fest, wie es an der Wiener Straße weitergeht. Auch hier drängt die Zeit.