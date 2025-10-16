weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Abriss der längsten Ringbrücke in Magdeburg: Termin steht fest

Die Abrissarbeiten an der Ringbrücke Brenneckestraße in Magdeburg laufen. Und auch an der Halberstädter Straße dürften bald die Abrissbagger anrollen. Die Stadt hat nun einen Zeitplan vorgelegt.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 16.10.2025, 18:54
Die Ringbrücke, die über die Brenneckestraße in Magdeburg führt, wird derzeit abgerissen. An der Halberstädter Straße soll es auch bald losgehen.
Die Ringbrücke, die über die Brenneckestraße in Magdeburg führt, wird derzeit abgerissen. An der Halberstädter Straße soll es auch bald losgehen.

Magdeburg. - Die Abrissbagger sind an der Brenneckestraße im Einsatz, bringen die marode Ringbrücke zu Fall. Die Behelfsbrücke soll ab November 2025 aufgebaut werden. Auch der Abriss der Ringbrücke Halberstädter Straße wird vorbereitet. 