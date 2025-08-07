Magdeburg steht vor einem harten Schlag: Zwei weitere wichtige Brücken müssen weg. Der Abriss der Ringbrücke über die Halberstädter Straße bedroht die Existenz mehrerer ansässiger Händler.

„Wir stehen vor dem Aus“: Händler an Halberstädter Straße bangen nach Brückensperrung um ihre Existenz

Inhaber Bernd Adelheim (links) zusammen mit Mitarbeiter Michael Krunert auf dem Parkplatz von Alis-Autovermietung. Bei einem Abriss würde die Autovermietung einen Großteil der benötigten Stellflächen für ihre Fahrzeuge verlieren.

Magdeburg. - Es war ein Schock für ganz Magdeburg: Die Ringbrücken Halberstädter Straße und Brenneckestraße müssen abgerissen werden. Neben unzähligen Einwohnern sind auch mehrere Händler betroffen. Fünf von ihnen haben ihre Geschäfte unmittelbar neben der Ringbrücke Halberstädter Straße – und fürchten nun um ihre Existenz.