Nach dem Aus des Hoeferts steht fest, wer die Buckauer Bar weiterführt. Der neue Betreiber ist in Magdeburg kein Unbekannter – und der Name des neuen Ladens überrascht. Was geplant ist und wann sich die Türen öffnen.

Neustart in Magdeburger Kiez-Kneipe Hoeferts – der Betreiber ist kein Unbekannter

Die „Hoeferts Nachbarschaftsbar“ im Buckauer Engpass ist Geschichte. Leer bleibt die Kiez-Kneipe aber nicht. Ein bekannter Magdeburger zieht mit neuem Konzept ein.

Magdeburg. - Die Bar ist ausgeräumt. Stühle und Tische sind verschwunden. Seit dem 30. Dezember 2025 ist das Hoeferts in Buckau geschlossen. Dass die Kiez-Kneipe nicht leer bleiben würde, war früh klar. Jetzt steht fest, wer hier weitermacht – und der ist in Magdeburg kein Unbekannter.