Nach mehr als 14.000 Schultagen ist für Grundschulleiterin Marion Seider aus dem Landkreis Stendal aber immer noch nicht ganz Schluss.

Von Martin Rehberg 04.02.2026, 10:52
Lang war die Gästeliste bei der Verabschiedung von Marion Seider (links). Nach 46 Jahren im Dienst, davon 18 als Direktorin in Schinne, legt sie die Schulleitung die Verantwortung nun in die Hände von Robert Paschke. Bis zum Schuljahresende wird Seider noch einmal wöchentlich in Schinne unterrichten. Foto: Verena Schlüsselburg

Schinne. - Sie hat altmarkweit Generationen von Kindern geprägt, Kolleginnen und Kollegen inspiriert und bei ihrer letzten Station eine ganze Schule mit viel Herz und Verstand geführt. Die Rede ist von Marion Seider, die sich nach rund 46 Jahren als Lehrerin in den Ruhestand verabschiedet.