Lang war die Gästeliste bei der Verabschiedung von Marion Seider (links). Nach 46 Jahren im Dienst, davon 18 als Direktorin in Schinne, legt sie die Schulleitung die Verantwortung nun in die Hände von Robert Paschke. Bis zum Schuljahresende wird Seider noch einmal wöchentlich in Schinne unterrichten.

Foto: Verena Schlüsselburg