Im Sommer ist Schluss In Schinne geht die Lotsin von Bord
Nach mehr als 14.000 Schultagen ist für Grundschulleiterin Marion Seider aus dem Landkreis Stendal aber immer noch nicht ganz Schluss.
04.02.2026, 10:52
Schinne. - Sie hat altmarkweit Generationen von Kindern geprägt, Kolleginnen und Kollegen inspiriert und bei ihrer letzten Station eine ganze Schule mit viel Herz und Verstand geführt. Die Rede ist von Marion Seider, die sich nach rund 46 Jahren als Lehrerin in den Ruhestand verabschiedet.