Lokalpolitik und Interessenvertretung Kommunaler Bund nach 35 Jahren wieder am „Geburtsort“ Egeln
Verbandsgemeinde-Bürgemeister der Egelner Mulde Michael Stöhr lobte gute Zusammenarbeit im Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt.
19.09.2025, 12:12
Egeln. - 35 Jahre nach seiner Gründung war der Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt wieder im Egelner Rathaus zu Gast. Dort war die Interessenvertretung der Kommunen des Landes am 17. September 1990 aus der Taufe gehoben worden. Nachdem im Oktober 2018 eine Kreisvorstandskonferenz in Egeln stattgefunden hatte, kam dieses Mal der Kreisverband des Salzlandkreises zu einer Mitgliederversammlung hier zusammen.