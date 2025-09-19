Im Egelner Rathaus trafen sich die Vertreter des Städte- und Gemendebunds Sachsen-Anhalt.

Egeln. - 35 Jahre nach seiner Gründung war der Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt wieder im Egelner Rathaus zu Gast. Dort war die Interessenvertretung der Kommunen des Landes am 17. September 1990 aus der Taufe gehoben worden. Nachdem im Oktober 2018 eine Kreisvorstandskonferenz in Egeln stattgefunden hatte, kam dieses Mal der Kreisverband des Salzlandkreises zu einer Mitgliederversammlung hier zusammen.