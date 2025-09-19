Die Freibadsaison in Barby ist beendet. Wie in den Jahren zuvor bgeleiteten Personalsorgen die Verwaltung, wenn es um die Absicherung der warmen Wochen im Sommer geht.

Barby. - Die Badesaison ist nun auch im Seepark der Kleinstadt Barby zu Ende gegangen. Aktuelle Daten zur Zahl der Besucher in diesem Sommer gebe es noch nicht, sagte Claudia Blumtritt auf Nachfrage. Die Leiterin für die kommunalen Finanzen erwartet das Zahlenmaterial in den nächsten Tagen. Dennoch macht der Seepark der Kleinstadt seit Jahren immer weniger Spaß. Das liegt an den Rahmenbedingungen.