Viele Bürger folgten der Einladung von Oberbürgermeisterin Simone Borris zur Einwohnerversammlung für Magdeburg-Sudenburg in der Feuerwache. Ein Schwerpunkt waren Verkehrsprobleme im Stadtteil. Was die Verwaltung dazu sagt.

Bürger zeigen Gefahrenstellen in Sudenburg auf

Verkehr in Magdeburg

Die Situation für Radfahrer in der Fichtestraße ist problematisch. Parkende Fahrzeuge verengen die Fahrbahn.

Magdeburg - In der Kroatenwuhne haben die Freie Waldorfschule und die Kita „Spielkiste“ ihren Sitz. Entsprechend hoch ist das Verkehrsaufkommen. Insbesondere am Morgen und am Nachmittag.