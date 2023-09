Magdeburg - Comedy und Kabarett, Puppentheater und Schlager

Chris Tall gastiert in der Magdeburger Getec-Arena

Kurzfristig verschoben worden war ein Auftritt von Comedian Chris Tall. Am Mittwoch findet nun der Nachholtermin in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Nach den großen Erfolgen seiner beiden Soloprogramme „Selfie von Mutti“ und „Und jetzt ist Papa dran!“ legt der preisgekrönte Comedian nach. Seit März ist der Hamburger wieder auf Tournee. „Schöner, schneller, breiter“ ist die Devise, denn curvy Chris feiert die Anmut: sich selbst. „Mama und Papa sind abgemeldet, jetzt kommt das richtige Leben!“, so eine Ankündigung. In „Schönheit braucht Platz!“ geht es um den Mocktailabend, ums Fify-Zocken und Babypartys, um Binge-Watching, den Haustierkauf und ein mittel gelungenes Date. Chris Tall versucht jeder Situation etwas Positives abzugewinnen und verhilft der Schönheit zu ihrem Recht; auch wenn das ab und an gehörig schief geht.

Die Münchener Freiheit spielt im Magdeburger Amo

Mit der Münchener Freiheit macht eine Musiklegende in Magdeburg Station. Die Band gibt am Mittwoch in Magdeburg ein Konzert. Das Konzert mit der Münchener Freiheit findet am Mittwoch im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Inspiration zu dem Bandnamen holten sich Sänger und Keyboarder Stefan Zauner und Gitarrist Aron Strobel von einem gleichnamigen Café in der bayrischen Metropole. Die Münchener Freiheit war geboren. Zunächst mit Bassist Freddie Erdmann und Schlagzeuger Günter Stolz, bevor sich die endgültige Besetzung formierte: 1983 stießen Michael Kunzi (Bass und Gesang), Alexander Grünwald (Keyboard) und Renard Henry Hatzke (Schlagzeug) als weitere Mitglieder dazu.

Ende 1985 hatte die Band ihren finalen Durchbruch, mit der Single „Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“. Es folgten Hits wie „Tausendmal du“, „So lang man Träume noch leben kann“ oder „Bis wir uns wiedersehn“. Sie machten die Band einer breiten Masse bekannt.

Neben der Vorstellung am Mittwoch hat das Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ weitere Vorstellungen von „Mit Volldampf ins Aus“ ins Programm genommen. Diese finden am 4. und 5. Oktober statt. Beginn ist in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr.

Die Zwickmühlen-Kabarettistinnen Marion Bach und Heike Ronniger schippern in dem Programm auf der MS Cassandra mit reichlich Satire durch die Untiefen der Gesellschaft. Immer sind sie dabei in Gefahr, bei Unachtsamkeit den blauen Eisberg von rechts zu schrammen. Die beiden werden dabei nicht nur am Piano von Oliver Vogt durch die stürmischen Gewässer begleitet. Ob es überhaupt eine Kreuzfahrt ist, der Kapitän noch Kurs halten kann und der Schiffsarzt genug Opium fürs Volk dabei hat, das könne man vor Ort miterleben, so die Ankündigung.

Nathans Kinder auf der Bühne des Magdeburger Puppentheaters

„Nathans Kinder“ ist Ulrich Hubs Bearbeitung des berühmten Klassikers der Aufklärung „Nathan der Weise“ von Lessing. Wem gehört Jerusalem? Christen, Juden, Muslime – alle beanspruchen die Stadt und damit den „einzig wahren Glauben“ für sich. Für Kinder und Jugendliche aufbereitet, verlegt Hub das dramatische Geschehen in eine einzige Nacht und stellt die junge Generation – Nathans Pflegetochter Recha und den Tempelherrn Kurt – in den Mittelpunkt des Geschehens. Über alle religiösen Konventionen hinweg verlieben sich die beiden ineinander und stehen somit für die Idee der Toleranz und Verständigung statt Krieg zwischen den Religionen.

Auf der Bühne des Magdeburger Puppentheaters spielt Sabine Schramm in dem Stück für vier Puppen und eine Schauspielerin. Eine Vorstellung ist am Mittwoch um 10 Uhr in der Einrichtung in der Warschauer Straße 25 geplant. Das Stück ist für Zuschauer ab zwölf Jahren empfohlen.

Kunstpause im Kloster Unser Lieben Frauen

Mittwochs veranstaltet das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 Kurzführungen zu ausgewählten Kunstwerken. Beginn ist jeweils um 12.30 Uhr.

Helga Schettge liest in der Magdeburger Urania

„Der Strauß der Lebensjahre ist rund, bunt und schön…“ heißt eine heitere, besinnliche Lesung mit der Magdeburger Lyrikerin Helga Schettge, die am Mittwoch in der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7 beginnt. Helga Schettge wird ihre poetischen Gedanken rund um das Ende des Sommers und den beginnenden Herbst in lyrischer Form zu Gehör bringen. Der Humor kommt bei der Lesung ebenfalls nicht zu kurz.

Einige Exemplare ihrer sieben „Magdeburger Poesiealben“ können ebenfalls erworben werden. Zur Lesung werden Kaffee und Kuchen gereicht. Vorherige Anmeldungen sind unter Telefon 0391/25.50.60 erforderlich.

Otto-Ausstellung im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Otto der Große gehört zweifelsohne zu den historischen Persönlichkeiten von weltgeschichtlicher Bedeutung. Er kann als Gründer des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation gelten, das bis 1806 Bestand hatte.

Anlässlich des 1050. Todesjahrs Ottos des Großen widmet sich die Sonderausstellung des Kulturhistorischen Museums Magdeburg „Welche Taten werden Bilder? Otto der Große in der Erinnerung späterer Zeiten“ dem Nachleben des ersten römisch-deutschen Kaisers und setzt sich mit der Frage auseinander, wie Otto der Große im Verlauf der Jahrhunderte bis heute in der Kunst und Geschichtskultur gesehen und rezipiert wurde. Thema ist dies alles für eine Sonderausstellung, die noch bis zum 8. Oktober im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 gezeigt wird.

Christina Röckl stellt bei Familienlesung ihr Buch im Magdeburger Literaturhaus vor

Die Leipziger Autorin und Illustratorin Christina Röckl gewann bereits 2015 den Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr Debüt „Und dann platzt der Kopf“, sowie den Publikumspreis der Frankfurter Buchmesse. Mit buntem Wirbel und Sound stellt sie nun im Literaturhaus in der Magdeburger Thiemstraße 7 ihr interaktives Bilderbuchkino „Kaugummi verklebt den Magen – ein nicht ganz wahres Buch“ vor.

Beginn der Familienveranstaltung ist am Mittwoch um 16.30 Uhr. Der Verlag schreibt über das Buch: „Lügen sind überall, international, sensationell, grenzsprengend, groß, klein und klebrig. Erwachsene sind die besten Lügenmeister, wenn es darum geht, Kindern den außerordentlichsten Quatsch vorzugaukeln, um ihnen blitzschnell und ohne Mühe unerwünschte Tätigkeiten auszureden. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen und Kaugummi am Kopf festklebt. Was ist wahr und was nicht? Ein zweiter Blick kann Wunder wirken.“

Klassiker Club in der Magdeburger Stadtbibliothek

Moby-Dick, der Zauberberg oder Ulysses - Die großen Klassiker der Weltliteratur stehen in zahlreichen Regalen. Wirklich gelesen haben sie aber nur die wenigsten von uns. „Diesen Missstand wollen wir mit dem neuen Klassiker-Club beheben“, heißt es in einer Einladung der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 zum Klassiker Club, der am Mittwoch um 17 Uhr beginnt.

Eingeladen sind Menschen zwischen 12 und 120 Jahren.

Katrin Freund eröffnet im Moritzhof Fotoausstellung „Souvenir - Analoge Reiseerinnerungen“

Die Fotografin Katrin Freund aus Magdeburg hat sich in den letzten Jahren verstärkt der Kunst der Analogfotografie gewidmet. Auf ihren Reisen durch Städte, wie Venedig, Paris und New York entdeckte sie die Schönheit und die Magie des langsamen und bedachten Fotografierens. Die Entschleunigung der analogen Fotografie erlaubte es ihr, die Welt um sich herum auf eine ganz besondere Weise einzufangen und Momente in ihrer wahren Authentizität festzuhalten.

In ihrer ersten Ausstellung präsentiert sie eine handverlesene Auswahl ihrer Arbeiten. Jedes Foto erzählt eine eigene Geschichte und zeigt den Betrachtern ihre einzigartige Sicht auf die Welt. Eröffnet wird „Souvenir - Analoge Reiseerinnerungen“ am Mittwoch um 19 Uhr im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1. Die Ausstellung wird bis zum 29. Oktober gezeigt. Geöffnet ist die HofGalerie täglich ab etwas eine Stunde vor der ersten Veranstaltung.

Wissen: Christian Lindemann spricht im Alten Theater über Absenderkompetenz

Was verkörpert Souveränität? Wem schreiben wir sie zu? Und wie können Sie Ihre ausbauen? Christian Lindemann nimmt mit seiner besonderen Absenderkompetenz am Mittwoch ab 19.30 Uhr bei einem Vortrag im Neuen Theater in dr Tessenowstraße 11 eine Doppelrolle ein: als faszinierende Künstlerpersönlichkeit mit mehr als 20 Jahren Performance Expertise, sowie als praxisorientierter Persönlichkeitstrainer.

Das Repertoire der Künstler von Leidenschaft und Selbstvertrauen über mentale Stärken und Schlagfertigkeit bis hin zu Expertentum und Kooperationsliebe ist kein Hexenwerk. Souveränität entsteht aus einer Summe von handfesten Ich-Kompetenzen, die man lernen und trainieren kann. Profitieren Sie von seinen Erfahrungen im Rampenlicht und erlangen Standing Ovation für Ihre persönlichen Bühnen des Lebens. Die Rolle Ihres Lebens ist das Konzentrat Ihrer persönlichen Stärken.

Sorje spielt im Café Treibgut

Ein Hutkonzert ist für Mittwoch, 19 Uhr, im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen angesagt. Sorje spielt Acoustic Rock ’n’ Roll.