Christopher Street Day Tausende bei der CSD-Parade in Magdeburg

Sie versprühen gute Laune, ganz viel Liebe und das Gefühl des friedlichen Miteinanders. Und das in Regenbogenfarben. Doch hinter der bunten Vielfalt des Christopher Street Days steckt auch eine wichtige Botschaft, die Tausende am Sonnabend, 19. August, in Magdeburg senden.