Magdeburgs Neustadt zeigt sich in der ZDF-Reportage schonungslos – diese neuen Projekte und Ideen sollen dem Stadtteil wieder Leben einhauchen und das Miteinander fördern.

In der ZDF-Doku „plan b Auf gute Nachbarschaft!“ zeigen Projekte in Magdeburg-Neustadt, wie Miteinander leben funktionieren soll.

Magdeburg. - Magdeburg ist im Fernsehen zu sehen, genauer gesagt die Neustadt. Bereits im Frühjahr 2025 war das ZDF zu Gast in der Landeshauptstadt und mit Stadtteilmanagerin Franziska Müller und Mathias Kuhn unterwegs. Jetzt wird die Reportage als Teil der 30-minütigen Dokumentation „plan b - Auf gute Nachbarschaft!“ ausgestrahlt und zeigt, mit welchen Herausforderungen der Stadtteil zu kämpfen hat.