weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. ZDF-Doku über die Magdeburger Neustadt: Müll, Leerstand, Hoffnung: „plan b“ porträtiert die Neustadt zwischen Krise und Engagement

TOP-THEMA
Zoff um Weihnachtsmärkte: Magdeburgs Oberbürgermeisterin Borris in Erklärungsnot
Zoff um Weihnachtsmärkte: Magdeburgs Oberbürgermeisterin Borris in Erklärungsnot

ZDF-Doku über die Magdeburger Neustadt Müll, Leerstand, Hoffnung: „plan b“ porträtiert die Neustadt zwischen Krise und Engagement

Magdeburgs Neustadt zeigt sich in der ZDF-Reportage schonungslos – diese neuen Projekte und Ideen sollen dem Stadtteil wieder Leben einhauchen und das Miteinander fördern.

Von Alina Bach 16.08.2025, 07:15
In der ZDF-Doku „plan b Auf gute Nachbarschaft!“ zeigen Projekte in Magdeburg-Neustadt, wie Miteinander leben funktionieren soll.
In der ZDF-Doku „plan b Auf gute Nachbarschaft!“ zeigen Projekte in Magdeburg-Neustadt, wie Miteinander leben funktionieren soll. Foto: Screenshot/ZDF

Magdeburg. - Magdeburg ist im Fernsehen zu sehen, genauer gesagt die Neustadt. Bereits im Frühjahr 2025 war das ZDF zu Gast in der Landeshauptstadt und mit Stadtteilmanagerin Franziska Müller und Mathias Kuhn unterwegs. Jetzt wird die Reportage als Teil der 30-minütigen Dokumentation „plan b - Auf gute Nachbarschaft!“ ausgestrahlt und zeigt, mit welchen Herausforderungen der Stadtteil zu kämpfen hat.