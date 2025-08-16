TOP-THEMA
Volksfest Anfang September Pferdemarkt Havelberg: Das Sicherheitskonzept steht
Im Festgelände im Havelberger Mühlenholz laufen die Vorbereitungen für den Pferdemarkt auf Hochtouren. Manches ist neu beim Großspektakel.
16.08.2025, 08:06
Havelberg. - Die ersten Schausteller haben ihre Ankunft schon angekündigt. Knapp drei Wochen vor der Eröffnung des Havelberger Pferdemarktes liegt deshalb ein Schwerpunkt darauf, die Plätze im Festgelände vorzubereiten. Mit Pflöcken werden die Stellflächen abgesteckt. Doch es gibt weit mehr zu tun. Ein Augenmerk liegt auf dem Sicherheitskonzept. Dazu hat in dieser Woche die Arbeitsgruppe Pferdemarkt nochmals getagt.