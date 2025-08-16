Im Festgelände im Havelberger Mühlenholz laufen die Vorbereitungen für den Pferdemarkt auf Hochtouren. Manches ist neu beim Großspektakel.

Auf dem Festgelände im Mühlenholz Havelberg laufen die Vorbereitungen für den Havelberger Pferdemarkt. Marktmeisterin Jenny Wolff (von links) ist mit Angelina Sturm, Toralf Henning und Laura Dümeni dabei, die Stellflächen auf den Plätzen abzustecken.

Havelberg. - Die ersten Schausteller haben ihre Ankunft schon angekündigt. Knapp drei Wochen vor der Eröffnung des Havelberger Pferdemarktes liegt deshalb ein Schwerpunkt darauf, die Plätze im Festgelände vorzubereiten. Mit Pflöcken werden die Stellflächen abgesteckt. Doch es gibt weit mehr zu tun. Ein Augenmerk liegt auf dem Sicherheitskonzept. Dazu hat in dieser Woche die Arbeitsgruppe Pferdemarkt nochmals getagt.