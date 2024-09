Der Jahrhundertbau neben dem Hauptbahnhof in Magdeburg ist noch immer nicht endgültig abgerechnet – die Gründe dazu.

Magdeburg: Was der Tunnel wirklich kostet

Nach acht Jahren Bauzeit ist der Magdeburger City-Tunnel am 31. März 2023 feierlich eröffnet worden.

Magdeburg - Der Tunnel am Hauptbahnhof ist seit 18 Monaten in Betrieb und versieht bisher zuverlässig seine Dienste. Doch auch wenn er längst zum Alltag im Cityverkehr gehört, so sind seine immensen Kosten von bisher rund 210 Millionen Euro noch längst nicht endgültig ermittelt.