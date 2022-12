Clevere Ideen für Magdeburger Mensa

„Bauwerk des Jahres 2021“ ist die Mensa des Ökumenischen Domgymnasiums. Es befindet sich auf der Kreuzung Leibnizstraße/Haeckelstraße in der Magdeburger Altstadt. Innerhalb von zwölf Monaten wurden 4,8 Millionen Euro investiert. In Betrieb genommen wurde der Neubau am 7. Dezember 2021. Unterhalb der Mensaräume sind 134 Fahrradabstellplätze.

Foto: Martin Rieß