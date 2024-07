Büro, Werkstatt, Atelier Neuer Co-Working-Space in Magdeburg: Was das Konzept besonders macht

Im Werk West an der Magdeburger Liebknechtstraße zieht das Unternehmen „Flexbay“ ein. Es bietet in 15 verschiedenen Räumen Platz für Ateliers, Büros oder Werkstätten an, die flexibel gemietet und schnell wieder gekündigt werden können. Wie es aussieht und was es kostet.