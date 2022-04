Containerbau wird Ausweichquartier für Kliniken und Stationen der Magdeburger Uniklinik

Im Universitätsklinikum Magdeburg stehen diverse Sanierungsmaßnahmen an. Um während der Bauphasen eine Ausweichfläche für Kliniken und Stationen zu haben, wurde nun ein Bettenhaus errichtet. Bis zu 99 Patienten sollen darin Platz finden.

Ein 750-Tonnen-Kran setzte die Module, die jeweils bis zu 30 Tonnen wiegen, binnen einer Woche an ihren Platz. Final ergibt der Modulbau ein Bettenhaus, in dem bis zu 99 Patienten untergebracht werden können.

Magdeburg - Binnen einer Woche ist das Universitätsklinikum um ein komplettes Gebäude erweitert worden. Hinter dem Haus 60a, jenem Haus, in dem auch die Notaufnahme zu finden ist, wurde per Modulbauweise ein neues Bettenhaus geschaffen. Insgesamt 34 containerartige Module mit jeweils 30 Tonnen Eigengewicht sind per 750-Tonnen-Kran auf- und aneinandergesetzt worden.