Corona-Demo in Magdeburg: Polizei stellt mehrere Dutzend Personalien fest

In Magdeburg gab es am Montag, 14. März 2022, erneut eine Corona-Demo in der Altstadt. In der Guerickestraße, Höhe Keplerstraße, trennte die Polizei einige Teilnehmer vom Demo-Zug, um Identitätsfestellungen vorzunehmen. Das sorgt für eine aufgeheizte Stimmung.

Foto: Ivar Lüthe