Ein Jahr nach dem ersten coronabedingten Lockdown zeigt sich, dass mehr und mehr Magdeburger ihre Laufschuhe schnüren.

Magdeburg l „Laufen habe ich früher nie gemacht – heute liebe ich es“, sagt Florian Neumann. Als ihn Freunde im Frühjahr des vergangenen Jahres fragten, ob er nicht mal eine Runde mitkommen wolle, sprang der Funke über. „Der erste Lockdown war gerade vorbei und die allgemeine Stimmung eher im Keller. Der Unzufriedenheit über die Situation – Corona und die Auswirkungen und Einschnitte waren und sind überall das bestimmende Thema – wollte ich etwas entgegensetzen“, sagt der 24-Jährige nach einer Laufrunde im Stadtpark. Die packt er mittlerweile ohne Probleme, „vor einem Jahr musste ich noch mehrere Pausen einlegen“.



Ein Marathon nur für sich

Von Laufpausen ist Ulrike Müller seit Jahren weit entfernt. Im Coronajahr 2020 stellte sie sich der selbst gesteckten Herausforderung Marathon. „Als der Magdeburg-Marathon abgesagt wurde und mein Lauf, auf den ich das ganze Jahr über hintrainiert und auch einige Urlaubstage fürs Training geopfert habe, nicht stattfinden sollte, war die Enttäuschung anfangs groß“, sagt die 43-Jährige. Unter Freizeitläufern haben Laufveranstaltungen einen großen Reiz, da sie auf Gleichgesinnte und Publikum treffen. Zudem werden die Ergebnisse mit Urkunden und Medaillen dokumentiert, die auch als Erinnerungsstück dienen.



All das bietet ihr der Marathon, den Ulrike Müller im November unter den Anfeuerungsrufen von ihrem Mann und Nachbarn startet, nicht. Ihr eigener Lauf über die historische Distanz von 42,195 Kilometern führt sie quer durch die Stadt, unter anderem entlang der Elbe, zum Herrenkrug, in den Stadtpark und die Kreuzhorst – im Takt der Musik, die ein Kollege für sie für ihren Tag zusammengestellt hat. Ende des Jahres wird ihre Laufuhr eine Gesamtstrecke von über 1500 Kilometer anzeigen. Warum sich Ulrike Müller das antut? „Für mich und das gute Gefühl.“



Gute Zahlen – schlechte Zahlen

Eine Antwort, die viele Läufer geben. Zum Beispiel Madlen Müller. Jeder zweite Tag ist ein Lauftag bei ihr, zudem absolviert sie Workouts über das Internet. „Was anderes bleibt einem angesichts der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen nicht übrig, wenn man sich bewegen und etwas für seine Gesundheit tun möchte“, verweist sie auf geschlossene Fitnessstudios und Vereine, deren Auszeit anhält.



Die gilt auch für die Läufe der Stadtrangliste Magdeburg. Als einzige Station der acht Läufe umfassenden Laufliga konnte 2020 nur der Herrenkrugparklauf gestartet werden. Trotz des Umstands, dass das Okay für die Organisatoren von der Abteilung Orientierungslauf des USC Magdeburg erst zwei Wochen vor dem Start kam, „haben wir 500 Läufer mobilisieren können“, blickt Gert Schmidtko zurück. Besonders sind ihm die Reaktionen der Teilnehmer in Erinnerung, „die sehr, sehr dankbar waren, sich wieder treffen zu können. Das tat auch uns als Veranstalter sehr gut“, so Schmidtko. Extra für den Lauf waren Markus und Andrea Gaede aus Berlin angereist: „Wir sind das erste Mal hier, weil in unserer Stadt und Umgebung keine Läufe angeboten werden. Die Organisation und das Ambiente sind toll“, sagten sie nach ihrem Zieleinlauf.



Die Motivation leidet

Solche Momente würden die Macher der Läufe auch in diesem Jahr den Freizeitläufern gern wieder bescheren. Die gegenwärtige Ungewissheit, ob ein Start im Realen überhaupt möglich sein wird, mache den Organisatoren zu schaffen, sagt Ralf Zander: „Die Aussicht, dass die Läufe wieder ,nur’ digital stattfinden können, sorgt nicht gerade für Motivation.“ Damit meint der Gründer des Sudenburg-Laufs, dass die Volksläufe ins Internet verlegt werden, um Freizeitsportlern die Möglichkeit zu geben, an einem Wettbewerb teilnehmen zu können.



Es fehlen Emotionen und Kontakte

Dabei lesen sich die Zahlen gut. War die Resonanz auf das digitale Angebot beim Elbe-Brücken-Lauf (EBL) der Magdeburger Laufkultur (MLK) 08 im Frühjahr noch verhalten, übertraf der Sudenburg-Lauf mit 760 Teilnehmern in der digitalen Version das Vorjahresergebnis um 100 Läufer. Und: 99 Läufer haben im Coronajahr den sogenannten Achterpack geschafft, haben also jeden der acht Wertungsläufe der Stadtrangliste absolviert. Zum Vergleich: 2019 waren es 77 Achterpacker.



Klappt der Start im April?

„Was fehlt, sind die Emotionen – wenn die Teilnehmer erschöpft, aber glücklich ins Ziel einlaufen – sowie die vielen Gespräche, die sich auf und neben den Laufstrecken ergeben. Nicht umsonst spricht man gern von der Lauffamilie“, macht Ralf Zander deutlich. In welchem Dilemma die Veranstalter stecken, zeigt auch die Tatsache, dass von der neuen Winterlaufserie der Magdeburger Laufkultur kein Lauf im Realen stattfinden konnte. Alle verfügbaren Plätze für die Läufe waren dennoch ausgebucht. Und: Ob der Herrenkrugparklauf, der aus organisatorischen Gründen nun erstmals die Stadtrangliste eröffnen sollte, wie geplant am 10. April auf der Rennbahn gestartet werden kann, erscheint mehr als fraglich.



Außen vor statt mittendrin bei dem Bewegungstrend scheinen der stationäre Handel, der die Freizeitsportler berät und ausrüstet, sowie die Sportstudios zu sein, die unter den Schließzeiten ächzen. Wie angespannt deren Lage durch die coronabedingten unfreiwilligen Auszeiten ist, kann daran abgelesen werden, dass drei inhabergeführte Fitnesseinrichtungen keine Auskunft zur gegenwärtigen Situation geben wollten. Unter anderem, weil „die Beschreibung sehr negativ ausfallen würde“, wie es unter anderem hieß.