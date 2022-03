Corona hat in Magdeburg Pläne des Edithagymnasiums durchkreuzt

In Magdeburg wird an vielen Schulen gebaut. Doch die Corona-Pandemie hält nicht nur Bauarbeiter von der Arbeit ab, wie das Beispiel des Edithagymnasiums zeigt.

Für das Edithagymnasium am Lorenzweg wurden Gebäude saniert und mit einem neuen Anbau versehen.

Magdeburg - In Magdeburg liegen die Corona-Inzidenzen dieser Tage weit über Marken von 700, an manchen Tagen sogar über 800. Dies macht den Schulbetrieb nicht allein im Alltag schwierig. Dies zeigt das Beispiel des Edithagymnasiums am Lorenzweg im Stadtteil Nordwest.