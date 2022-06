Corona-Inzidenz steigt: Das gilt in den Magdeburger Kliniken

Angesichts steigender Corona-Inzidenzen hat ein Krankenhaus in Halle ein Besuchsverbot erlassen. Wie handhaben es die Magdeburger Kliniken im Moment?

Was halten die Magdeburger Kliniken angesichts wieder steigender Corona-Inzidenzen von einem Besuchsverbot wie es ein Krankenhaus in Halle erließ?

Magdeburg - Die Corona-Inzidenz in Magdeburg steigt weiter an. Laut Robert-Koch-Institut lag sie mit Stand Mittwoch (29. Juni 2022) bei 472,9. Noch vor einer Woche hatte sie bei 346,9 gelegen. In Halle liegt die Inzidenz noch weit höher: bei 622,6. Das Krankenhaus Martha-Maria hat daraufhin ein Besuchsverbot erlassen. Wie handhaben es die Magdeburger Kliniken im Moment?