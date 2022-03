Corona in Magdeburg: Fieberzentrum in Sudenburg schließt

Trotz der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen in Magdeburg soll die Fieberambulanz in Sudenburg schließen. Wie künftig Wartezeiten am City-Standort vermieden werden sollen.

Die Fieberambulanz in der Brandenburger Straße in Magdeburg.

Magdeburg - Erst seit drei Wochen ist die Fieberambulanz am Wilhelm-Höpfner-Ring in Magdeburg geöffnet. Sie war ob der langen Wartezeiten am Fieberzentrum in der Brandenburger Straße und dem wachsenden Unmut von Bürgern am 17. Februar 2022 als zweiter Standort von Stadt und Kassenärztlicher Vereinigung (KV) eingerichtet worden. Jetzt soll sie wieder geschlossen werden.