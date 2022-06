Corona: In Magdeburg soll nur noch mit Termin geimpft werden

Magdeburg - Ab kommender Woche soll das Impfangebot im Impf-Punkt im Allee-Center nur nach vorheriger Terminbuchung möglich sein. Das verkündeten Oberbürgermeister Lutz Trümper und die Leiterin des Impfstabes Simone Borris am 23. November 2021 auf einer Pressekonferenz. Damit reagiert die Landeshauptstadt auf die enormen Warteschlangen, die sich in den vergangenen Tagen am Impf-Punkt bildeten. Höhepunkt des Andrangs sei am vergangenen Wochenende gewesen. Eine „Endlosschlage“ habe sich bis zum Kloster Unser Lieben Frauen gebildet, berichtete Simone Borris. Dies sei für die Wartenden, insbesondere die älteren Menschen, welche die Auffrischungsimpfung benötigen, eine Belastung.