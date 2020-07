Die Corona-Pandemie hinterlässt auch bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben eine deutliche Spur.

Magdeburg l Die Magdeburger Verkehrsbetriebe rechnen 2020 mit starken coronabedingten Einnahmeverlusten. Bis Juni sei schon ein Defizit von 3,6 Millionen Euro aufgelaufen, sagte MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster –Rendel gegenüber der Volksstimme. Auf das ganze Jahr bezogen rechnet die Nahverkehrsgesellschaft mit einem Drittel weniger Einnahmen.

