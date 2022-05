Corona lässt Chor in Magdeburg schrumpfen - Gruppe sucht Verstärkung für Adventskonzerte

Was Sportverein zu spüren bekommen, zeigt sich auch in Chören: In der Pandemie schrumpfen die Mitgliederzahlen. Ein Magdeburger Chor stemmt sich dagegen.

Die Adventskonzerte in der Sankt-Gertrauden-Kirche stoßen stets auf eine große Resonanz. Am 11. Dezember 2021 soll das Publikum im Rahmen des Buckauer Weihnachtsmarktes in Magdeburg wieder musikalisch auf die Weihnachtszeit eingestimmt werden.

Magdeburg - Der Termin steht. Offen ist, wer dann zu hören sein wird. So lässt sich die Situation zusammenfassen, in der sich Jihoon Song derzeit befindet. Er ist Kantor im Evangelischen Kirchspiel Magdeburg-Südost und leitet Gruppen von sangesfreudigen Magdeburgern, die mit Adventskonzerten stets ihre Zuhörer auf das Weihnachtsfest einstimmen. Diese soll es am 11. Dezember 2021 im Rahmen des Buckauer Weihnachtsmarktes in der Sankt-Gertrauden-Kirche auch wieder geben. Doch die Corona-Zeit hat den Chören zugesetzt, so Jihoon Song. „Wegen Corona sind Chöre und Band leider etwas kleiner geworden, und wir brauchen dringend mutige und aktive Leute“, sucht der Kantor nach Unterstützung.