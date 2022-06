Corona: Magdeburger Weihnachtsmarkt bekommt 2 G-Regel und Zäune

Magdeburg - Nun also doch: Der Magdeburger Weihnachtsmarkt soll höhere Auflagen für den Betrieb bekommen. Das hat Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) am 23. November 2021 angekündigt. Grundlage sollen neue Bestimmungen sein, die das Land Sachsen-Anhalt erlassen will. Danach sei vorgesehen, dass Weihnachtsmärkte nur noch mit der 3G-Regel betrieben werden dürfen. Trümper sagte, er habe das in einem Gespräch mit Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) erfahren. Werde es so kommen, wolle Magdeburg noch einen Schritt weiter gehen und statt der 3G-Regel die 2G-Regel anwenden.