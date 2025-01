Magdeburg - Das Klinikum Magdeburg bekommt nicht nur eine neue Rettungswache, sondern auch eine neue Notaufnahme. Für diesen Bau übergab Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne vor kurzem einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 33,5 Millionen Euro „für mehrere Teilprojekte“, wie es in der Pressemitteilung des Ministeriums Anfang Januar hieß. Die Volksstimme hat nachgefragt, was genau mit dieser Summe finanziert wird, wie sich der Bedarf im Krankenhaus in Neu-Olvenstedt entwickelt hat und wie der Zeitplan für den Neubau aussieht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.