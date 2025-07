Lange haben die Fußballer vom FC Einheit Wernigerode um ihren neuen Kunstrasenplatz gekämpft. Nun wird ihr Traum wahr: Was Fans und Besuchern zur Einweihung des neuen Trainingsgeländes am Bielstein im Stadtteil Hasserode alles geboten wird.

Wernigerode. - Auf dieses Datum haben Fußballfans in Hasserode lange hingefiebert: Der FC Einheit Wernigerode feiert die Eröffnung seines neuen Kunstrasenplatzes an der Bielsteinchaussee am Freitag und Samstag, 25. und 26. Juli. An beiden Tagen erwartet Gäste auf der Anlage direkt an den Schienen der Harzer Schmalspurbahnen ein buntes sportliches Programm.