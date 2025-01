Über 33 Millionen Euro Neue Notaufnahme für das Klinikum Magdeburg

Ministerin Grimm-Benne überreicht einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 33,5 Millionen Euro an das Klinikum Magdeburg. Das Geld soll unter anderem in einen Neubau mit Infektionsabteilung fließen. Was geplant ist und was danach mit dem bisherigen Gebäude passiert.