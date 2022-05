Bildung Corona: Schulen im Magdeburger Süden gehen in die Notbetreuung

In Magdeburgs Schulen greift das Coronavirus um sich. Wegen steigender Infektionszahlen bei Lehrern fällt nicht nur oft der Unterricht aus. In Magdeburgs Süden musste eine Schule komplett in die Notbetreuung wechseln. Andere Schulen gehen mit einzelnen Klassen in den Distanzunterricht mit Notbetreuung.