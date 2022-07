Corona-Tests in Magdeburg: Mit den neuen Regeln kam das Chaos

Mit den neuen Corona-Test-Regeln ist die Zahl der Kunden in den Magdeburger Teststation weiter zurück gegangen.

Magdeburg - Mit der neuen Corona-Testverordnung sind die Testzahlen in Magdeburg abermals zurückgegangen. Seit nur noch bestimmte Gruppen Anspruch auf einen kostenlosen Test haben, andere zuzahlen müssen, kommen weniger Kunden. Auch die Kontrollen der Berechtigungen sorgen an den Teststationen für mehr Aufwand. Was Magdeburger vor einem Corona-Abstrich beachten müssen.