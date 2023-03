Erst kam Corona, dann der Krieg in der Ukraine und die folgende Inflation – für ein Schuhgeschäft in der Magdeburger Innenstadt geht es nun deswegen nicht mehr weiter.

Magdeburg - Mit einem weinenden Auge, aber auch mit etwas mehr Zuversicht wird Katrin Erhard in einigen Monaten ihr Schuhgeschäft schließen. Seit 2006 bot sie in der Magdeburger Innenstadt Schuhmode an und hatte sich dabei vor allem auf Über- und Untergrößen spezialisiert.