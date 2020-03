Eine Krankenschwester mit zwei Proben. In Magdeburg sind 65 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa

Das Sozialministerium hat am Donnerstagabend 65 nachgewiesene Corona-Fälle für Magdeburg vermeldet.

Magdeburg l Und wieder ist die Zahl der nachweislich an Corona erkrankten Menschen in Magdeburg gestiegen. 65 Menschen sind laut Sozialministerium mit dem Virus infiziert. Die Statistik stammt vom Donnerstagnachmittag, 15.20 Uhr.

Damit sind genau 500 Menschen in Sachsen-Anhalt an dem Coronavirus erkrankt. 47 Menschen werden in einem Krankenhaus behandelt, bei zehn Menschen verläuft die Krankheit schwerwiegend.

Bislang sind zwei Menschen an dem Virus gestorben. Eine Person in Halle und eine im Landkreis Stendal.

