Mit Mundschutz nahm Volksstimme-Redakteurin Anja Guse am ersten Gottesdienst in der Corona-Krise im Dom Magdeburg teil. Foto: Uli Lücke

Zum ersten Gottesdienst während der Corona-Krise hat die evangelische Kirche aufgerufen. Ein Besuch im Dom Magdeburg:

Magdeburg l Nur knapp 70 Stühle stehen am Sonntag im Dom Magdeburg zum ersten Gottesdienst in der Corona-Krise bereit. Mehr Kirchgänger dürfen wegen der Abstandsregel nicht hinein. Und doch bleibt mindestens jeder zweite Stuhl unbesetzt. Nur wenige Gläubige sind gekommen. Im zweiten Durchgang sind es gar nur ein Dutzend.

Es ist ein außergewöhnlicher Gottesdienst an diesem Tag. Schon am Eingang wird das deutlich. Jeder Teilnehmer muss sich mit Namen, Adresse und Telefonnummer in eine Liste eintragen. Sie wird für den Fall einer Infektion geführt und nach vier Wochen vernichtet. Zudem steht am Eingang Desinfektionsmittel bereit. Und ohne Mundschutz gibt es keinen Zutritt.

Predigt mit Mundschutz

Landesbischof Friedrich Kramer kommt nicht ohnehin, in seiner Predigt auf diese besondere Situation aufmerksam zu machen. Er selbst trägt ebenfalls Mundschutz. Und statt des gemeinsamen Singens, dürfen die Kirchgänger nur summen. „Dass wir die Kantate nicht singen, ist absurd. Und vielleicht ist manch einer nicht gekommen, weil das Singen nun mal dazugehört.“

Vielleicht ein Fehler. Denn selbst das Summen im Einklang mit der Orgel und den Gläubigen verbindet zu einer Einstimmigkeit. „Wir bleiben zusammen“, predigt Kramer, auch wenn man gerade in der Krise merke, wie schwierig das sein kann. Zu unterschiedlich seien die Meinungen über das Vorgehen während der Pandemie.

Gottesdienst im Fernsehen

Doch es gebe auch gute Seiten der Krise. „Es ist toll, neue Wege gefunden zu haben“, so Kramer und meint damit den Gottesdienst, der auch im Offenen Kanal von Magdeburg ausgestrahlt wird. Auf diesem Weg nähmen mehr Menschen teil, als am 10. Mai 2020 in den Dom gekommen waren.

Der nächste Gottesdienst findet am kommenden Sonntag wieder um 10 und um 10.45 Uhr im Dom Magdeburg statt. Es spricht Domprediger Jörg Uhle-Wettler.