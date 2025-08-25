Vom Ratskeller ist die Touristinfo wieder zurückgezogen. Jetzt geht's um Pferdemarkt und Bootskorso. Eine Frage von Gästen ist die nach Übernachtungen.

Touristinfo Havelberg wieder am Wasser - was die Vorteile sind

Nach Ende der Bauarbeiten auf der B107

Die Touristinfo Havelberg ist nach Ende der Bauarbeiten an der B107 wieder in der Uferstraße zurück. Grit Lübeck (links) und Marina Heinrich (rechts) freuen sich über viele Gäste von außerhalb und aus der Stadt.

Havelberg. - Seit einigen Tagen rollt der Verkehr wieder ungehindert auf der B107 durch Havelberg. Die Sanierung der Uferstraße ist abgeschlossen. Somit konnte die Touristinformation der Hansestadt wieder zurückziehen. Eine erfreuliche Nachricht haben die Touristiker kurzfristig in Bezug auf Übernachtungsmöglichkeiten zu den Großveranstaltungen erhalten.