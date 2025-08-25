Nach Ende der Bauarbeiten auf der B107 Touristinfo Havelberg wieder am Wasser - was die Vorteile sind
Vom Ratskeller ist die Touristinfo wieder zurückgezogen. Jetzt geht's um Pferdemarkt und Bootskorso. Eine Frage von Gästen ist die nach Übernachtungen.
Aktualisiert: 25.08.2025, 18:21
Havelberg. - Seit einigen Tagen rollt der Verkehr wieder ungehindert auf der B107 durch Havelberg. Die Sanierung der Uferstraße ist abgeschlossen. Somit konnte die Touristinformation der Hansestadt wieder zurückziehen. Eine erfreuliche Nachricht haben die Touristiker kurzfristig in Bezug auf Übernachtungsmöglichkeiten zu den Großveranstaltungen erhalten.