Nachbarschaftshilfe in Magdeburg-Neustadt: Bewohner eines Eingangs, der nicht unter Corona-Quarantäne steht, gingen am Montag für ihre Nachbarn einkaufen. Foto: Ivar Lüthe

Die Versorgung der Magdeburger, die in Corona-Quarantäne leben, läuft langsam an. Noch am Montag soll es erste Auslieferungen geben.

Anja Guse

Magdeburg l Jetzt steht fest, wie die Stadt Magdeburg die Bewohner im Stadtteil Neue Neustadt und Alt Salbke versorgen will, die unter Quarantäne stehen. Ab Dienstag sollen die Johanniter Lebensmittel liefern. Noch am Montag sollen diejenigen versorgt werden, die schon länger als zwei Tage unter Quarantäne gesetzt sind und deshalb ganz dringend auf Lebensmittel angewiesen sind. Dies teilte die Stadt Magdeburg am Montagnachmittag mit.



Insgesamt viermal sollen Mitarbeiter der Johanniter diesen Hilfsdienst übernehmen - am 23., 26. und 29. Juni sowie am 2. Juli 2020. Verteilt werden Lebensmittel, die zum Grundvorrat gehören. Dazu zählen Getränke, Getreideprodukte, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Eier sowie Fette und Öle, Zucker, Kakao und Marmelade.



Liste auch in Rumänisch

Darauf angewiesen sind 19 Hauseingänge. Grund für die Quarantäne: In diesen Häusern stieg in den vergangenen Tagen die Zahl der Corona-Infizierten stark an. Die Liste werde derzeit ins Rumänische übersetzt. In den betroffenen Häusern leben viele Sinti und Roma. Zudem können die Haushalte eine Liste ausfüllen und dort ihre Sonderbedarfe wie Windeln und Hygieneartikel notieren.



Ab Dienstag soll dann auch eine Hotline geschaltet werden. Unter der Telefonnummer 0391/540-4040 sind deutsch- und rumänischsprechende Mitarbeiter erreichbar, heißt es. Über Zettel sollen die Bewohner über diese Entwicklungen informiert werden. Zudem sucht die Stadt Magdeburg für jeden der Hauseingänge einen Ansprechpartner, der die Lebensmittelübergabe koordiniert.



Bewohner beklagen fehlende Versorgung

Noch am Vormittag hatten Bewohner moniert, dass sie nicht versorgt werden. Nachbarn anderer Hauseingänge, die nicht von der Quarantäne betroffen sind, hatten kurzerhand den Einkauf für sie erledigt. Am Wochenende hatte das Ordnungsamt Zettel verteilt, auf denen in Rumänisch und Deutsch auf die Quarantäne verwiesen wurde.



Zeitnah soll auch die Präsenz der Polizei erhöht werden, kündigte die Stadt an. Wann genau das ist, ließ sie offen. Bislang waren die Beamten vor Ort kaum zu sehen.



Quarantäne angeordnet

Die Quarantäne gilt vorerst bis 4. Juli. Betroffen davon sind laut Stadtverwaltung 523 Menschen. Die Maßnahme wurde am Sonnabend nach einer Sitzung des Krisenstabes per Allgemeinverfügung verordnet. Grund: Nachdem mehr als 100 Coronavirus-Fälle in rumänischen Familien aufgetreten waren, habe die Stadt festgestellt, dass die angeordnete Quarantäne nicht umgesetzt wurde.



Insgesamt haben sich in Magdeburg seit Ausbruch der Pandemie 228 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, teilte die Stadt Magdeburg mit. Zwischenzeitlich galt Magdeburg als coronafrei. Doch am 4. Juni wurden neue Infektionen vermeldet. Seither haben sich 122 Menschen mit dem Virus angesteckt. Elf Schulen, mehrere Jugendclubs und Spielplätze wurden in den vergangenen Tagen geschlossen.