Die Stühle bleiben leer: Auch eine Gemeinschaftsschule in Magdeburg-Sudenburg bleibt jetzt wegen Corona 14 Tage geschlossen. Symbolfoto: Matthias Strauß

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Magdeburg auf 186 gestiegen. Jetzt wird eine weitere Gemeinschaftsschule geschlossen.

Magdeburg l Ab Donnerstag bleibt in Magdeburg auch die Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" in Sudenburg geschlossen. Grund sind zwei Schüler, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, teilte die Stadt Magdeburg am Mittwoch mit. Die Schule bleibt für 14 Tage zu.



In einzelnen Fällen will das Gesundheitsamt Quarantäne anordnen. Allen Schülern, Pädagogen und Eltern, die keinen direkten Kontakt mit den Schülern hatten, wird eine freiwillige "häusliche Absonderung und kontaktarmes Verhalten in der Freizeit" empfohlen.



Seit Ausbreitung der Pandemie in Magdeburg haben sich insgesamt 186 Magdeburger mit dem Coronavirus infiziert. Seit Dienstag sind 28 positiv getestete dazugekommen, darunter ein Pädagoge von der Makarenkoschule, die nun ebenfalls geschlossen ist. Der überwiegende Teil stammt aus rumänischen Familien. Insgesamt wurde seit März 2020 bei 66 Rumänen das Coronavirus in Magdeburg nachgewiesne, teilte die Stadt auf Nachfrage mit.



Folgende Schulen sind nun geschlossen: