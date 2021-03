Das Testzentrum der Uniklinik Magdeburg im Stadtteiltreff Oase schließt. Kommt ein neues, zentrumsnahes Schnelltestzentrum?

Magdeburg l Am Freitag, 12. März 2021, ist Schluss im Schnelltestzentrum Oase im Norden der Stadt. Wenn gegen Mittag der letzte Abstrich genommen und analysiert worden ist, wird auf- und ausgeräumt. Das Testprojekt der Uniklinik ist dann – nach zweimaliger Verlängerung – beendet. Zunächst.



Denn angesichts der aktuellen Debatten um die von der Bundesregierung versprochenen flächendeckenden Gratis-Tests für die Bevölkerung und dem stockenden Start wird momentan verhandelt, ob und wie das Schnelltestprojekt abermals aufgelegt werden kann.



„Es werden derzeit intensive Gespräche mit der Stadt Magdeburg und dem Land geführt, um das geplante Konzept unter den neuen Verordnungen zu ermöglichen. Ziel muss weiterhin sein, dass die Möglichkeit, einen kostenlosen Antigenschnelltest in Magdeburg wahrzunehmen, erhalten bleibt“, hieß es gestern auf Nachfrage aus dem Uniklinikum. Es müsse dabei aber berücksichtigt werden, „dass dem politischen Willen auch eine adäquate Refinanzierung dieser Projekte folgt“.



Mehr als 7000 Abstriche genommen

Das Konzept der kostenlosen Schnelltests für Jedermann, das erstmals im Dezember vergangenen Jahres auf dem Alten Markt und ab Mitte Januar dieses Jahres im Stadtteiltreff Oase in der Pablo-Neruda-Straße angeboten worden war, habe sich bewährt, so das Uniklinikum. In der Oase wurden mit Stand gestern seit Mitte Januar mehr als 7000 Schnelltests durchgeführt. 137 positive Antigenteste wurden dokumentiert, was einer Positivrate von 1,9 Prozent entspräche. 44 Kontaktpersonen wurden identifiziert. 99 Prozent der positiven Testergebnisse hätten sich auch durch einen nachfolgenden PCR-Test bestätigt, gab das Uniklinikum an. „Das Testzentrum und die dort tätigen Mitarbeiter haben erheblich dazu beigetragen, Infektionen mit Sars-CoV2 zeitnah zu erkennen und weitere Ansteckungen in und um Magdeburg zu verhindern“, so eine Sprecherin der Uniklinik.



Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) bestätigte, dass die Stadt mit der Uniklinik in Gesprächen sei: „Wir sind davon überzeugt, dass das Angebot fortgesetzt werden soll und suchen nach einem geeigneten Standort. Der soll möglichst zentral liegen“.