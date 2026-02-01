Nach dem Erfolg des Urban Dance Festivals und der Breakdance-WM 2024 will die Magdeburger Tanzgruppe „Da Rookies“ auch in diesem Jahr die lokale Szene fördern. Die Veranstaltungsreihe verspricht ein spannendes neues Format für Tänzer.

„Da Rookies“ holen Breakdance und Hip-Hop zurück nach Magdeburg

Breakdance-Weltmeister und Kopf der Gruppe „Da Rookies“ Nils Klebe hat in Magdeburg eine neue Veranstaltungsreihe für Tanzwütige ins Leben gerufen.

Magdeburg. - Ganz im Sinne von Breakdance, Hip-Hop und urbaner Subkultur startet bald die neue Veranstaltungsreihe der Magdeburger Tanzgruppe „Da Rookies“ rund um Nils Klebe. Was der Breaking-Weltmeister vorhat und wann es losgeht.