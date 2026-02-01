Alexander Mattheis muss nun vor allem für seine Kinder da sein. Zum Abschied gibt es stehenden Applaus.

Gardelegen. - Am Sonnabendabend tritt Alexander Mattheis während der Jahreshauptversammlung der Ortswehr Gardelegen nach 750 Tagen offiziell als Gardelegener Wehrleiter zurück. Das kommt nicht überraschend, aber es ist ein Abschied, der vielen nahegeht – nicht nur ihm selbst. Mattheis hatte erst im August vergangenen Jahres seine Frau bei der Geburt ihres zweiten Kindes verloren. Seitdem muss der 36-Jährige allein für seine beiden kleinen Kinder sorgen.