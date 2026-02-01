Der Zustand des Bahnhofs Magdeburg-Sudenburg soll verbessert werden. Das steht schon seit Jahren auf dem Plan. Jetzt gibt es für verschiedene Maßnahmen einen Zeitplan.

Zeitplan für die Sanierung des Sudenburger Bahnhofs steht

Der Personentunnel der Bahnstation Magdeburg-Sudenburg ist nicht barrierefrei und riecht oft streng.

Magdeburg. - Der Zustand des Sudenburger Bahnhofs ist schon lange mangelhaft: Er ist beschmiert, der Tunnel riecht streng und barrierefrei ist er auch nicht. Es ist schon lange geplant, dass sich der Zustand verbessern soll. Wann die Sanierung beginnen soll und was geplant ist.